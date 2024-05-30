Ada Bahasa Indonesia di Masjid Nabawi

MADINAH - Masjid Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid suci dalam agama Islam yang berbeda letaknya. Masjid Nabawi terletak di Madinah, Arab Saudi. Masjid ini didirikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam. Selain itu di sana terdapat makam Nabi.

Masjid Nabawi selalu ramai dikunjungi jamaah haji dan umrah dari mancanegara. Sehingga, pihak pengelola Masjid Nabawi memberikan inovasi dengan Bahasa Indonesia pada setiap tanda dan pengumuman.

Berdasarkan pantauan anggota Media Center Haji (MCH), Rabu (29/5/2024), papan tanda yang disediakan oleh pengelola Masjid Nabawi tersebar di sejumlah area, mulai dari penunjuk arah, hingga imbauan yang ditempel di samping Makam Baqi, baik yang tertulis di papan hingga di layar LED.

"Cukup terbantu, ya (tanda Bahasa Indonesia), khususnya bagi jamaah seperti kami," ujar Mbah Ratih, salah seorang jamaah haji asal Indonesia.

Bukan hanya di Masjid Nabawi, di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah juga bisa ditemukan pesan-pesan berbahasa Indonesia tersebut.

Di terminal fast track misalnya, ada imbauan berbahasa Indonesia terkait hal yang perlu dilakukan saat sampai di area pemeriksaan X-ray. Selain itu di Ground terminal ada satu papan besar berbahasa Indonesia yang menyambut jemaah haji saat akan keluar dari terminal kedatangan.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama RI Akhmad Fauzin mengatakan, adanya berbagai papan tanda atau imbauan berbahasa Indonesia, merupakan komitmen Pemerintah Arab Saudi dalam menguatkan pelayanan jamaah haji dan umrah, khususnya dari Indonesia

“Itu adalah bagian dari bahwa Pemerintah Arab Saudi terbuka dan semakin berkomitmen memberikan layanan kepada para tamu Allah, baik haji maupun umrah tetutama dari Indonesia,” ujar Akhmad Fauzin.

Fauzin, menambahkan, adanya tanda di sekitar Masjid Nabawi dan tempat lainnya juga tidak terlepas dari banyaknya jamaah, baik umrah maupun haji dari Indonesia.