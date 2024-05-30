Jadwal Sholat Hari Jumat 31 Mei 2024 M/23 Dzulqa'dah 1445 H

JADWAL sholat hari Jumat 31 Mei 2024 Masehi/23 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Sangat membantu Muslimin di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu lima waktu secara berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.05

Subuh: 04.15

Zuhur: 11.38

Asar: 15.01

Magrib: 17.38

Isya: 18.51

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.57

Subuh: 05.07

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.10

Isya: 19.23

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.34

Subuh: 04.44

Zuhur: 12.04

Asar: 15.25

Magrib: 17.59

Isya: 19.12