HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Cerita Kakek Imran, Jamaah Tunanetra Menabung Belasan Tahun dari Sadap Karet untuk Berhaji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |00:58 WIB
Cerita Kakek Imran, Jamaah Tunanetra Menabung Belasan Tahun dari Sadap Karet untuk Berhaji
Mardeka Bidulan Imran Jamaah Haji Tunanetra/MCH 2024
A
A
A

MAKKAH - Semangat Mardeka Bidulan Imran (78) untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tak terbendung.

Penantian 12 tahun warga Desa Sikan Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ini membuahkan hasil. Penyandang disabilitas netra ini tergabung dalam jamaah haji kelompok terbang (kloter) 3 BDJ musim haji 1445/2024 dan masuk kategori jamaah disabilitas.

Akhirnya Imran mantap berangkat. Dia hanya bertawakkal menggantungkan hidupnya pada Allah Ta’ala. Dibalik keterbatasan fisiknya, ternyata Mardeka berkeinginan agar dikasih kesempatan ke Makkah.

“Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk beribadah haji ke Tanah Suci,” ungkap Mardeka yang didampingi sang istri Arsimah Muhammad Hafit (74), kepada Media Center Haji (MCH), dikutip Jumat (31/5/2024).

Imran tak bisa melihat sejak 2023, keluarganya pun menyarankan dia tidak berangkat karena kondisinya. Namun tekad dia sudah bulat.

Bahkan dia telah lolos istitha’ah kesehatan, kondisinya tergolong sehat dan tidak ada penyakit bawaan. "Kalau haji itu rukun Islam kelima dan wajib bagi yang mampu," ujar Imran.

Imran melanjutkan, pada tahun 2012 ia mendaftar haji dengan uang tabungan yang ia miliki sebagai penyadap karet di desanya. “Alhamdulillah saya dibantu anak-anak saya sehingga bisa melunasi biaya haji,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
