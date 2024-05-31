Keajaiban Rasi Bintang Dijelaskan Dalam Alquran sebagai Penunjuk Jalan Pelaut Bukan untuk Meramal Nasib

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap rasi bintang sebagai penunjuk jalan pelaut bukan meramal nasib. (Foto: Shutterstock)

KEAJAIBAN rasi bintang dijelaskan dalam Alquran sebagai penunjuk jalan pelaut bukan untuk meramal nasib. Sangat penting diketahui umat manusia agar tidak terjerumus dalam kesesatan.

Rasi bintang sendiri rupanya bisa dijadikan petunjuk arah selain kompas. Hal ini pun sudah dilakukan para pelaut dan petani sejak zaman dulu.

Dilansir buku "Amazing!!! Cerita-Cerita Sains Terbaik dari Alquran", penggunaan rasi bintang sebagai petunjuk arah ternyata sudah jauh dijelaskan dalam kitab suci Alquran Surat Al An'am Ayat 97.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui." (QS Al An'am: 97)