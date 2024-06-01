Kisah Ibu Lurah Berangkat Haji dan Doakan Warganya di Tanah Suci

MAKKAH - Salah seorang jemaah asal Tana Toraja yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 26 Embarkasi Makassar (UPG-26), tampak mondar mandir setibanya di King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah, Jumat (31/5/2024).

Ia terlihat bingung karena mencari anggota regunya yang belum tiba di paviliun bandara.

Dialah Romlah (52) yang sehari-hari berprofesi sebagai lurah di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Tana Toraja.

Ia bercerita pada saat manasik, dirinya didapuk sebagai Ketua Regu bagi jemaah haji. Ia merasa tak terbebani. Baginya, bisa memberi manfaat bagi sesama adalah sebuah ibadah.

Beberapa saat kemudian, Romlah melihat salah satu jemaahnya yang mengenakan kursi roda tiba. Dengan sigap, ia langsung menyambutnya. “Saya dipilih jadi ketua regu itu amanah. Saya merasa bertanggungjawab kalau mereka hilang dan terpisah dari regu,” ungkapnya kepada Media Center Haji (MCH) dikutip, Sabtu (1/6/2024).

Ditanya tentang doa khusus untuk warganya, ia berdoa agar seluruh warganya diberikan kesehatan dan sejahtera selalu. “Bagi warga yang muslim, semoga bisa terpanggil untuk beribadah ke Baitullah,” harapnya.