Pesan Witan Sulaeman untuk Milenial yang Ingin Berangkat Haji

MAKKAH - Pemain Tim Nasional Indonesia, Witan Sulaeman, memberikan pesan inspiratif kepada anak-anak muda Indonesia yang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah Haji. Witan menyampaikan pentingnya memanfaatkan rezeki lebih untuk mendaftar Haji sesegera mungkin.

"Ya kalau menurut saya, kalau misalnya mempunyai rezeki lebih, kalau bisa daftar Haji aja dulu, karena nunggu berangkatnya juga masih lama," ujar Witan saat ditemui di hotelnya di Kawasan Rei Bakhsy, Makkah.

BACA JUGA:

"Jadi selagi ada rezeki, mending daftar dulu, nanti kan tunggu panggilannya baru ada pelunasannya. Jadi ya sebaiknya daftar dulu kalau ada rezeki yang lebih," sambung Witan.

Witan Sulaeman dan istrinya berangkat haji tahun ini, bertolak ke Tanah Suci dari kampung halaman mereka di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka bisa berangkat berkat adanya program penggabungan mahram dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memungkinkan masa tunggu singkat yakni lima tahun.

Witan menceritakan bahwa sejak 2019 ia sudah mendaftar dan mendapat porsi haji, sementara sang istri telah mendaftar sejak 2012 dan mendapat jadwal berangkat tahun ini. "Karena sudah di atas lima tahun, jadi bisa mengurus penggabungan mahram," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)