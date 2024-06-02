Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Pesan Witan Sulaeman untuk Milenial yang Ingin Berangkat Haji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |16:27 WIB
Pesan Witan Sulaeman untuk Milenial yang Ingin Berangkat Haji
Witan Sulaeman. (Foto: Fahmi Firdaus)
A
A
A

MAKKAH - Pemain Tim Nasional Indonesia, Witan Sulaeman, memberikan pesan inspiratif kepada anak-anak muda Indonesia yang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah Haji. Witan menyampaikan pentingnya memanfaatkan rezeki lebih untuk mendaftar Haji sesegera mungkin.

"Ya kalau menurut saya, kalau misalnya mempunyai rezeki lebih, kalau bisa daftar Haji aja dulu, karena nunggu berangkatnya juga masih lama," ujar Witan saat ditemui di hotelnya di Kawasan Rei Bakhsy, Makkah.

 BACA JUGA:

"Jadi selagi ada rezeki, mending daftar dulu, nanti kan tunggu panggilannya baru ada pelunasannya. Jadi ya sebaiknya daftar dulu kalau ada rezeki yang lebih," sambung Witan.

Witan Sulaeman dan istrinya berangkat haji tahun ini, bertolak ke Tanah Suci dari kampung halaman mereka di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka bisa berangkat berkat adanya program penggabungan mahram dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memungkinkan masa tunggu singkat yakni lima tahun.

Witan menceritakan bahwa sejak 2019 ia sudah mendaftar dan mendapat porsi haji, sementara sang istri telah mendaftar sejak 2012 dan mendapat jadwal berangkat tahun ini. "Karena sudah di atas lima tahun, jadi bisa mengurus penggabungan mahram," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/453/3064482/kemenag-semua-bus-shalawat-ramah-jamaah-haji-lansia-3Jndf0YXjm.jpg
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement