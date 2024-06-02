Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Tidak Melihat Penyembelihan Hewan yang Dikurbankan?

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |16:19 WIB
Bolehkah Tidak Melihat Penyembelihan Hewan yang Dikurbankan?
Ilustrasi hukumnya tidak melihat penyembelihan hewan yang dikurbankan. (Foto: Okezone)
A
A
A

BOLEHKAH tidak melihat penyembelihan hewan yang dikurbankan? Pada dasarnya menyaksikan penyembelihan hewan kurban bagi yang melaksanakannya adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Hal ini juga sebagaimana pendapat para ulama.

Info grafis tips dan trik memilih hewan kurban. (Foto: Okezone)

Syekh Dr Muhammad Al Najdi dalam fatwanya menjelaskan, "Menyaksikan kurban adalah sunnah, dan saya tidak mengetahui seorang ulama pun mengatakan hal itu wajib."

"Yang terpenting kita bisa memastikan bahwa kurban yang dititipkan pada lembaga tersebut dapat dipotong dan didistribusikan sesuai amanah pada yang membutuhkan," terang Ustadz Ahmad Fauzi Qasim dalam keterangannya. 

