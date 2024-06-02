Jadwal Sholat Awal Pekan Hari Senin 3 Juni 2024 M/26 Dzulqa'dah 1445 H

JADWAL sholat awal pekan hari Senin 3 Juni 2024 Masehi/26 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Dapat membantu kaum Muslim di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu lima waktu secara berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.05

Subuh: 04.15

Zuhur: 11.38

Asar: 15.01

Magrib: 17.38

Isya: 18.51

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.57

Subuh: 05.07

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.10

Isya: 19.23

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.34

Subuh: 04.44

Zuhur: 12.04

Asar: 15.25

Magrib: 17.59

Isya: 19.12