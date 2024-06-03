Cik Lekat Umar, Jamaah 79 Tahun Bahagia Bisa Naik Haji

MADINAH - Cik Lekat Umar (79) tersenyum sumringah saat melihat petugas haji menghampiri dan menanyakan kabarnya.

Ketika itu, Cik Lekat Umar tengah duduk di dalam bus, bersiap untuk berangkat dari hotel di Madinah menuju Bir Ali untuk Miqat, lalu ke Makkah, Sabtu 1 Juni 2024.

“Sini nak, nenek kepengen ucapin terima kasih untuk semua petugas haji yang baik hati. Nanti sampaikan ke teman-temannya ya, nenek berterima kasih sekali, karena semua petugas melayani nenek yang lansia (lanjut usia) ini dengan baik sekali, Ternyata haji ramah lansia itu benar-benar kami rasakan,” ujar jamaah asal Embarkasi Palembang.

Ia mengaku sangat puas dan bahagia dengan layanan yang dirasakannya selama di Madinah. Ia merasakan jemaah lain di kloter (kelompok terbang) nya, semuanya juga baik dan peduli padanya.

Cik Lekat Umar lalu bercerita bahwa ia sudah lama menunggu waktu keberangkatannya ke Tanah Suci. Menurutnya, sudah sejak lama menyimpan impian untuk berhaji, sampai kemudian dia putuskan menjual separoh lahan kebunnya untuk membayar ongkos haji.

“Dua belas tahun lalu, nenek jual kebun separuh, kemudian separuhnya masih dikelola hingga sekarang dan hasilnya masih bisa nenek bagi ke anak,” tuturnya.