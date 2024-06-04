Jadwal Sholat Hari Rabu 5 Juni 2024 M/28 Dzulqa'dah 1445 H

Ilustrasi jadwal sholat fardhu lima waktu di Indonesia. (Foto: Freepik)

JADWAL sholat hari Rabu 5 Juni 2024 Masehi/28 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Membantu setiap Muslim di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu lima waktu secara berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.05

Subuh: 04.15

Zuhur: 11.38

Asar: 15.01

Magrib: 17.38

Isya: 18.51

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.57

Subuh: 05.07

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.10

Isya: 19.23

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.34

Subuh: 04.44

Zuhur: 12.04

Asar: 15.25

Magrib: 17.59

Isya: 19.12