HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Perkenalkan! Dokter Muda Rima, Layani Jamaah Indonesia dan Jembatani Komunikasi dengan Saudi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |00:24 WIB
Perkenalkan! Dokter Muda Rima, Layani Jamaah Indonesia dan Jembatani Komunikasi dengan Saudi
Dokter Arab Saudi, Rima/dok MCH 2024
A
A
A

 

MAKKAH - Seorang dokter kandungan di Rumah Sakit King Fahad, Jeddah, Arab Saudi, ikut menjadi bagian Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Dia adalah Rima Abdusallam Bugis, dokter muda kelahiran Arab Saudi yang mengemban tugas sebagai penghubung antara petugas haji dengan pihak Saudi.

Ibunda Rima merupakan warga Saudi. Sedangkan ayahnya berasal dari Makassar. Karena itu, Rima merasa terpanggil untuk membantu jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Dikatakan Rima, menjadi petugas haji merupakan hal yang menyenangkan. Dia pun termotivasi oleh ayahnya yang selalu ramah pada setiap orang.

Dokter muda ini ikut mengabdikan diri untuk melayani jamaah, dari membantu mengurus paspor, hingga mendorong kursi roda.

"Saya pernah membantu seorang jamaah tua yang salah mengira tasnya masuk ke mesin X-Ray," katanya, kepada Media Center Haji, dikutip, Senin (3/6/2024).

Kehadiran Rima tak hanya menyenangkan para jamaah, tetapi juga para petugas haji lainnya. Kepribadiannya yang ramah dan kemampuannya berbahasa Arab menjadikannya aset berharga bagi tim.

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
