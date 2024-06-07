Momen Haru Anis Berangkat Haji Bareng Empat Anaknya

BOYOLALI - Anis Yati Pamuji, terharu lantaran sudah sampai di Embarkasi Solo bersama keempat anaknya. Mereka bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci. Walaupun terselip rasa sedih, karena Anis pergi haji tanpa sang suami yang sudah wafat.

Anis dan keluarganya berasal dari Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Mereka tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 95 Embarkasi Solo (SOC-95). Mereka tiba di Embarkasi Solo pada Kamis (6/6/2024) sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat ditemui di Embarkasi Solo, Anis mengungkapkan rasa syukur, karena 6 Juni bertepatan hari ulang tahunnya ke-62. Bagi Anis, berangkat haji bersama keempat putranya menjadi kado terindah.

Anis dan suami H. Abdul Rochim daftar haji bersama ketiga putranya, yaitu: Fendhy Putra Rochmat Prasety, Febry Putra Rochim, Nisya Ayu Rachmawati pada 2012. Anak terakhir, yaitu Idham Fajri Putra Rochim didaftarkan dua tahun kemudian karena usianya sudah mencapai 12 tahun.

Harapan untuk berangkat haji bersama-sama suami sebagai pembimbing ibadah pupus, lantaran pada Juli 2021, suaminya wafat. “Bapak daftarin kami berempat untuk daftar haji. Dua tahun kemudian anak saya yang terakhir daftar karena usianya sudah mencapai 12 tahun. Inginnya berangkat bareng Bapak. Namun takdir berkata lain, tepatnya pada 28 Juli 2021 bapak wafat,” kenang Anis diiringi isak tangis.

Anis yang merupakan pensiunan pegawai Telkom ini teringat akan pesan almarhum suami agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh, saling mencintai satu sama lain. Saat ini Anis telah dikarunia empat cucu.