Jaga Kebersihan Maktab, Jamaah Haji Diajak Turut Memberikan Andil

MAKKAH – Ariati Dina Puspitasari, anggota Amirul Hajj 1445 Hijriah yang juga ketua umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, merespons terkait kebersihan lingkungan di sekitar maktab yang dikeluhkan jamaah haji.

"Setiap maktab telah menyediakan petugas kebersihan yang dikoordinir oleh masyariq. Mereka bertugas membersihkan pada jam-jam tertentu," jata Ariati saat ditemui di Mina, Arab Saudi, Selasa 18 Juni 2024.

Selain itu, ia menuturkan bahwa persoalan kebersihan lingkungan juga ada andil dari habit dari para jamaah haji.

"Ada perilaku atau kebiasaan di Indonesia yang terbawa kemari, yang mengakibatkan adanya keluhan tentang kondisi di sekitar maktab yang kotor akibat makanan yang berceceran," tegas ketua umum PPNA ini.