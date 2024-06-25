Viral Tendangan Penalti Anak Laki-Laki Masuk Berkat Doa Ibunya di Tribun Penonton

VIRAL tendangan penalti anak laki-laki masuk berkat doa ibunya yang berada di tribun penonton. Peristiwa ini pun menjadi pusat perhatian publik Tanah Air.

Momen viral mengharukan ini terekam dalam sebuah pertandingan sepakbola anak. Seorang anak laki-laki berhasil mencetak gol penalti dan memenangkan pertandingan berkat dukungan serta doa ibunya yang setia menyaksikan dari tribun penonton.

Video viral yang diunggah akun Instagram @kisahsemangat tersebut menarik perhatian publik dengan cepat.

Dalam video viral itu terlihat suasana pertandingan sepakbola tingkat remaja yang berlangsung sengit hingga mencapai sesi tendangan penalti di pengujung waktu.

Keterangan dalam unggahan viral tersebut berbunyi, "Sebaik-baiknya penyemangat untuk mencapai suatu impian adalah doa ibu." Ini makin menambah kesan emosional pada video tersebut.

Di tengah ketegangan pertandingan, fokus kamera beralih kepada seorang ibu yang diyakini sebagai orangtua dari anak yang bersiap mengambil tendangan penalti.