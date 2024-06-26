Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Syekh Abdul Wahhab Al-Shaibi Jadi Penerus Pemegang Kunci Kakbah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:26 WIB
Syekh Abdul Wahhab Al-Shaibi Jadi Penerus Pemegang Kunci Kakbah
Penyerahan kunci Kakbah kepada Syekh Abdul Wahhab Al-Shaibi. (Foto: Istimewa/Saudigazette)
A
A
A

KERAJAAN Arab Saudi menggelar prosesi penyerahan kunci Kakbah kepada Syekh Abdul Wahhab Al-Shaibi. Ia menjadi pemegang kunci Kakbah ke-78 usai wafatnya Syekh Saleh Al-Shaibi. 

Upacara penyerahan kunci Kakbah digelar di Tanah Suci Makkah pada Senin 24 Juni 2024 Masehi. Syekh Abdul Rahman bin Saleh Al-Shaibi, putra Syekh Saleh Al-Shaibi, menyerahkan kunci tersebut kepada Syekh Abdul Wahhab bin Zain Al-Abidin Al-Shaibi.

Kakbah. (Foto: Istimewa/Kemenag.go.id)

Syekh Abdul Wahhab, anggota tertua keluarga Al-Shaibi, ditunjuk menjadi penerus penjaga Kakbah. Ini merupakan kebiasaan untuk menyerahkan kunci Kakbah dan Maqam Ibrahim kepada anggota tertua keluarga Al-Shaibi.

"Semoga Tuhan memberi saya kesuksesan dalam menjalankan tugas ini di bawah pemerintahan Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman dan Putra Mahkota serta Perdana Menteri Mohammed bin Salman," kata Syekh Abdul Wahhab usai menerima kunci Kakbah, seperti dikutip dari Saudi Gazette, Rabu (26/6/2024).

Syekh Abdul Wahhab akan membuka Kakbah untuk memfasilitasi upacara pencucian tahunan pada 15 Muharram 1446 Hijriah.

Pengurus Kakbah adalah satu-satunya orang yang memegang kunci Kakbah dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan Baitullah, termasuk mengganti kain kiswah (penutup), mencucinya, mengharumkannya, membuka, serta menutupnya. 

