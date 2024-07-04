Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Takjub Lihat Muslim Susah Payah Gapai Ridho Allah, Wanita Cantik Ini Yakin Jadi Mualaf

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:04 WIB
Takjub Lihat Muslim Susah Payah Gapai Ridho Allah, Wanita Cantik Ini Yakin Jadi Mualaf
Kisah wanita cantik yakin jadi mualaf setelah takjub lihat Muslim menggapai ridho Allah Ta'ala. (Foto: Shutterstock)
INILAH kisah mualaf wanita cantik bernama Nur Amira Ann Lee binti Abdullah asal Malaysia. Wanita berdarah Tionghoa ini yakin memutuskan masuk Islam pada 2009.

Alasan wanita cantik tersebut tertarik dengan ajaran agama Islam karena melihat para Muslim bersusah payah melakukan banyak hal, seperti puasa dan menutup aurat, demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Saya melihat banyak sekali batasannya, tapi mereka terlihat tetap gembira menjalankannya," ucap Amira seperti dilansir kanal YouTube Tinta Hikmah.

Selain itu, dia juga menganggap orang Islam itu begitu cepat menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Amira memberi contoh seperti ketika seseorang kehilangan orang yang disayang. Ia melihat kaum Muslimin cepat menerima dan move on.

"Islam itu indah. Subhanallah, Islam itu begitu indah. Islam adalah jalan hidup. Misalnya seperti setiap bangun pagi kita dibimbing bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana doa bangun tidur, bagaimana doa masuk WC, semuanya. Islam adalah panduan hidup," jelasnya. 

Cerita mualaf cantik Nur Amira Ann Lee. (Foto: YouTube Tinta Hikmah)

Sejak saat itu Amira pun tertarik dan belajar banyak tentang Islam. Namun perjalanannya sebagai seorang muslim tentu banyak pertentangan dari keluarga, terutama sang ibu yang sempat menangis ketika mengetahui dirinya menjadi mualaf.

"Saya bilang jangan nangis. Saya jelaskan Islam tidak seperti yang ibu pikirkan. Tapi waktu itu ilmu saya belum cukup. Akhirnya ibu pun bisa terima dan kini ibu sudah kembali dan kita duduk bersama. Dan ibu minta didoakan agar mendapat hidayah," tambah Amira.

Tidak sampai di situ, setelah masuk Islam, dia masih bekerja di perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya memakai hijab.

"Itu juga cobaan, karena saya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa saya lakukan. Saya mulai dari awal, Enggak mudah, tapi enggak mustahil. Enggak ada yang mustahil menurut Allah, yang penting berusaha," katanya. 

