JADWAL sholat hari Senin 8 Juli 2024 Masehi/2 Muharram 1446 Hijriah. Insya Allah membantu mengerjakan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.
Mari diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.09
Subuh: 04.19
Zuhur: 11.43
Asar: 15.07
Magrib: 17.42
Isya: 18.56
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.02
Subuh: 05.12
Zuhur: 12.25
Asar: 15.44
Magrib: 18.13
Isya: 19.28
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.39
Subuh: 04.49
Zuhur: 12.08
Asar: 15.30
Magrib: 18.03
Isya: 19.17