HOME MUSLIM POSKO HAJI

Lirik Lagu Petugas Haji Indonesia, Berisi Penyemangat hingga Pengingat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |14:07 WIB
Lirik Lagu Petugas Haji Indonesia, Berisi Penyemangat hingga Pengingat
Ilustrasi lirik lagu Mars Petugas Haji Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

LIRIK lagu petugas haji Indonesia bisa diketahui di sini. Lagu atau mars ini dibuat sebagai penyemangat dan pengingat bagi para petugas haji dari Tanah Air.

"Gus Menteri menginginkan setiap petugas haji dapat meresapi makna dari tiap lirik mars ini," kata Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo, seperti dikutip dari Kemenag.go.id, Rabu (17/7/2024). 

Lirik lagu mars petugas haji. (Foto: Kemenag.go.id)

Ia menyatakan ada kebanggaan bila bisa menjadi bagian pelayan dhuyufurrahman. Namun lebih jauh dari itu, semangat melayani ini harus terus ada di dalam diri petugas selama dan setelah menjadi pelayan jamaah haji.

Tiap tahun hampir 4 ribu orang menjadi petugas haji. Selama bertugas haji, mereka dilatih untuk bersikap sabar, jujur, tulus, serta ikhlas.

"Bayangkan jika 4 ribu orang ini dapat bersikap demikian selama mengabdi pada negeri dan bisa menularkan pada yang lain. Ini luar biasa efeknya," ujarnya. 

Dirinya juga berharap para petugas haji dapat menanamkan dalam diri bahwa khidmah dan pengabdian adalah tugas mereka.

"Mars ini diharapkan selalu jadi pengingat. Selamat bertugas, Petugas Haji Indonesia," imbuhnya. 

1 2
