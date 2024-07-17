Kisah Pilot Cantik Ucap Syahadat Setelah Takjub Mendengar Lantunan Adzan

INILAH kisah pilot cantik yakin mengucap dua kalimat syahadat setelah takjub mendengar lantunan adzan. Momen itu pun menjadi inspirasi orang-orang yang mengetahuinya.

Pilot cantik itu bernama Aisha Jibreel Alexander. Mulanya mengetahui Islam ketika bekerja di sebuah perusahaan Kanada yang dimiliki oleh orang Islam. Selama berkarier, dia selalu mengutamakan profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai religi.

Hingga suatu saat Aisha berpindah ke Amerika Selatan dan bekerja sebagai corporate pilot. Di sana dia sibuk menemukan jawaban atas kehampaan hati dan jiwanya. Ya, jika rekan-rekannya menggunakan waktu kosong di kelab malam dan bar, Aisha justru memilih menyendiri serta mencari "sesuatu" yang membuatnya dilema.

"Saya sedang mencari sesuatu yang lain yang saya tidak pernah temukan di sebuah kelab atau bar. Jadi, saya mendedikasikan waktu luang saya untuk melanjutkan studi universitas secara daring," kata Aisha seperti dilansir kanal YouTube Mualaf Terbaru-KMid.

Salah satu upaya mencari jawabannya, Aisha coba mengunduh Alquran digital dan berdoa, seperti ajaran agama Islam. Itu dia lakukan setiap pagi, sebelum sarapan untuk mencari "sesuatu" yang hilang dalam hidupnya.

BACA JUGA: Ini Hukumnya Adzan dan Iqamah ketika Sholat Sendirian

Aisha pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Lalu puncaknya, lantunan adzan di jalanan Kota Bahrain sukses menggetarkan hatinya.

"Di momen tersebut, saya yakin bahwa Islam memang untuk saya," ungkap Aisha.