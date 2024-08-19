15 Contoh Bacaan Tajwid Ikhfa Syafawi dalam Alquran

BERIKUT ini 15 contoh bacaan tajwid ikhfa syafawi dalam Alquran. Ikhfa syafawi merupakan salah satu hukum tajwid yang muncul apabila ada huruf Mim (مْ) bertemu dengan huruf Ba (ب).

Cara membaca hukum tajwid ikhfa syafawi adalah samar-samar dan sedikit didengungkan sekira 2–3 harakat atau 1 ½ alif. Apabila bacaan tersebut tidak didengungkan maka hukumnya akan berubah menjadi izhar.

BACA JUGA: Contoh Hukum Tajwid Idgham Mutajanitsain di Alquran

Lebih jelas lagi, cara membaca hukum tajwid ikhfa syafawi adalah dengan membaca huruf hijaiyahnya dahulu sebelum masuk Mim Sukun, setelah itu ke Mim Sukun dengan irama dengung, sehingga saat bertemu dengan huruf Ba maka bibir atas dan bawa akan dalam posisi tertutup.

Hukum bacaan tajwid ikhfa syafawi dapat ditemukan di berbagai surat dalam Alquran. Berikut ini contohnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Insyiqaq Ayat 24

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

2. Surat Al Muthaffifin Ayat 17

ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

BACA JUGA: 15 Contoh Tajwid Idgham Bilaghunnah Beserta Surat dan Ayatnya di Alquran

3. Surat At-Takwir Ayat 22

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ

4. Surat An-Naziat Ayat 14

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

5. Surat Al Baqarah Ayat 8

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘ