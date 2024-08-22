Ini Hukumnya Demonstrasi Menurut Islam, Boleh atau Dilarang?

HUKUMNYA melakukan aksi demonstrasi menurut Islam bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Boleh atau tidaknya demonstrasi mengkritik pemerintah masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam.

Dilansir Muhammadiyah.or.id, dijelaskan bahwa ada yang berpendapat bahwa demonstrasi mengkritik pemerintah adalah hal terlarang, sementara yang lain justru berpendapat sebaliknya, bahwa kritik terhadap pemerintah, terutama jika dianggap zalim, adalah sebuah keharusan.

Pertanyaan itu sangat relevan serta penting untuk dibahas mengingat peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-27 di Malang pada tahun 2010 telah membahas masalah ini dengan merumuskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk tata kelola pemerintahan. Salah satu prinsip yang ditegaskan adalah prinsip pengawasan.

Pemerintahan yang baik haruslah memiliki sistem pengawasan yang efektif, dan salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah kritik yang diberikan oleh rakyat terhadap pemerintah.

Kritik ini penting untuk menjaga agar pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang dari tanggung jawabnya kepada rakyat.

Lebih lanjut, dalam Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah, disebutkan bahwa warga Muhammadiyah harus aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari muamalah dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Terdapat tuntunan dasar seperti ketaatan kepada pemimpin selama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, menunaikan amar makruf nahi mungkar, serta memelihara hubungan baik antara pemimpin dan rakyat.