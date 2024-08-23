BERIKUT ini dibahas 10 contoh tajwid idgham bighunnah nun tanwin bertemu wau dalam Alquran. Idgham bighunnah merupakan salah satu hukum tajwid yang terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah, yaitu ya (ي), mim (م), nun (ن), dan wau (و).
Contoh-contoh bacaan hukum tajwid idgham bighunnah muncul saat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan wau (و). Berikut ini contohnya, sebagaimana telah Okezone himpun:
1. Surat An-Naba Ayat 13
سِرَاجًا وَهَّاجًا
Cara Membaca: Sirajaw wahhaja.
2. Surat Ar-Rahman Ayat 11
فَاكِهَةٌ ۖ ۙ وَّالنَّخۡلُ
Cara Membaca: Faakihatunw wan nakhlu.
3. Surat Al Buruj Ayat 20
وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَاۤىِٕهِمْ مُّحِيْطٌۚ
Cara Membaca: Wallahu miw wara'ihim muhitun.
4. Surat Al Lahab Ayat 1
تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّۗ
Cara Membaca: Tabbat yada abi lahabiw wa tabba.
5. Surat Al A'la Ayat 17
وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰىۗ
Cara Membaca: Wal-akhiratu khairuw wa abqa.