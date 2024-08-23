Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Tajwid Idgham Bighunnah Nun Tanwin Bertemu Wau dalam Alquran

Salam Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |12:23 WIB
10 Contoh Tajwid Idgham Bighunnah Nun Tanwin Bertemu Wau dalam Alquran
Ilustrasi contoh bacaan tajwid idgham bighunnah huruf nun tanwin bertemu wau di Alquran. (Foto: Istimewa/About Islam)
A
A
A

BERIKUT ini dibahas 10 contoh tajwid idgham bighunnah nun tanwin bertemu wau dalam Alquran. Idgham bighunnah merupakan salah satu hukum tajwid yang terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah, yaitu ya (ي), mim (م), nun (ن), dan wau (و). 

Contoh-contoh bacaan hukum tajwid idgham bighunnah muncul saat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan wau (و). Berikut ini contohnya, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Ilustrasi contoh bacaan tajwid idgham bighunnah di Alquran. (Foto: Antara)

1. Surat An-Naba Ayat 13

سِرَاجًا وَهَّاجًا

Cara Membaca: Sirajaw wahhaja.

2. Surat Ar-Rahman Ayat 11

فَاكِهَةٌ ۖ ۙ وَّالنَّخۡلُ

Cara Membaca: Faakihatunw wan nakhlu.

3. Surat Al Buruj Ayat 20

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَاۤىِٕهِمْ مُّحِيْطٌۚ

Cara Membaca: Wallahu miw wara'ihim muhitun

4. Surat Al Lahab Ayat 1

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّۗ

Cara Membaca: Tabbat yada abi lahabiw wa tabba.

5. Surat Al A'la Ayat 17

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰىۗ

Cara Membaca: Wal-akhiratu khairuw wa abqa

1 2
