10 Contoh Tajwid Idgham Bighunnah Tanwin Bertemu Nun dalam Alquran

BERIKUT 10 contoh idgham bighunnah tanwin bertemu nun dalam Alquran. Secara bahasa idgham bighunnah memiliki arti menyembunyikan nun sukun/tanwin dan memasukkannya pada huruf sesudahnya.

Idgham bighunnah dibaca dengan mendengung atau dalam bahasa Arab berarti di-tasydid-kan. Suara berdengung tersebut sepanjang satu alif hingga satu setengah alif atau kira-kira dua hingga tiga harakat.

Syarat dalam hukum bacaan idgham bighunnah adalah saat huruf nun sukun (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah dalam dua kata yang terpisah.

Sementara untuk jumlah huruf idgham bighunnah ada empat yaitu huruf Mim, Nun, Waw, dan Ya.

Berikut ini contoh idgham bighunnah di surat Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Az-Zalzalah Ayat 6

يَوۡمَٮِٕذٍ يَّصۡدُرُ

Cara membacaya: Yawma iziy yas duru

Kasrohtain bertemu dengan ya (ي)

2. Surat Al Balad Ayat 20

نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ

Cara membacanya: Naarum mu'sadah

Dhomahtain bertemu dengan mim (م)

3. Surat An-Naba Ayat 13

سِرَاجًا وَهَّاجًا

Cara membacanya: Sirājaw wahhājā

Fathatain bertemu dengan wau (و)

4. Surat Ar-Rahman Ayat 11

فَاكِهَةٌ ۖ ۙ وَّالنَّخۡلُ

Cara membacanya: Faakihatunw wan nakhlu

Dhomahtain bertemu huruf wau (و)

5. Surat Yasin Ayat 24

ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

Cara membacanya: Dalālim mubīn

Kasratain bertemu mim (م)