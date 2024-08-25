Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

6 Manfaat Luar Biasa Makan Minum Sambil Duduk seperti Diajarkan Nabi Muhammad

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |14:25 WIB
6 Manfaat Luar Biasa Makan Minum Sambil Duduk seperti Diajarkan Nabi Muhammad
Ilustrasi manfaat makan dan minum sambil duduk seperti diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Freepik)
TERUNGKAP manfaat luar biasa makan dan minum sambil duduk seperti diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Ternyata tersimpan banyak keutamaan dari sunnah ini, termasuk dari sisi agama maupun kesehatan. 

Dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda bahwa makan sambil berdiri itu lebih parah dan lebih jelek.

"Dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di mana beliau melarang seseorang minum sambil berdiri." Qotadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya (kepada Anas), "Bagaimana dengan makan (sambil berdiri)?" Anas menjawab, "Itu lebih parah dan lebih jelek." (HR Muslim nomor 2024) 

Bila ditinjau dari sisi medis ternyata kebiasaan ini juga memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan tubuh. Apa saja? Disitat dari laman Healthline dan Healthshots, berikut ini simak ulasannya:

1. Menghindari makan berlebihan

Sebuah penelitian mengungkap makan sambil berdiri bisa membantu membakar kalori lebih banyak sehingga dianggap efektif menurunkan berat badan. Namun di sisi lain, makan sambil berdiri justru membuat orang cenderung makan lebih banyak. Ketika makan sambil berdiri, orang akan lebih cepat dan banyak.

Berbeda dengan saat makan dalam keadaan duduk, orang makan lebih perlahan dan terkontrol. Beberapa penelitian membuktikan bahwa makan secara perlahan dapat mengurangi nafsu makan dan meningkatkan perasaan kenyang. Jadi, makan sambil duduk membantu mengurangi risiko makan berlebih. 

2. Mencegah gangguan pencernaan

Minum air sambil berdiri bisa mendatangkan malapetaka pada sistem pencernaan tubuh. Itu karena ketika berdiri dan minum air, air mengalir dengan kekuatan dan kecepatan yang besar melalui saluran makanan dan langsung jatuh ke perut bagian bawah. Ini sangat berbahaya.

"Saraf menjadi tegang ketika seseorang minum air dengan cepat sambil berdiri yang mengganggu keseimbangan cairan, menyebabkan peningkatan racun, dan gangguan pencernaan," kata dr Vipul Rustgi, dokter umum yang berbasis di Delhi, India. 

