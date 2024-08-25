Cerita Lucu Abu Nawas Nekat Mengerjai Baginda Raja Mencari Telur Unta

ABU Nawas kali ini diceritakan sangat berani mengerjai Baginda Raja mencari telur unta. Berawal saat Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan terasa berat hingga akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya, tapi ternyata hasilnya nihil.

Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak.

Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati bagianda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal, ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit.

Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap Raja untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata Raja seperti dilansir kanal YouTube Al Fathan.

"Benar, Baginda Raja," jawab Abu Nawas.

"Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja.

"Hamba akan mencobanya, Baginda Raja. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan.

Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal.

Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati, ia meminta waktu dua hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik.

Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang Raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib sehingga bingung harus memberikan resep apa.

Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut.

Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja.

Esok harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, belum dua hari kau sudah menghadapku, mana obat untukku?" tanya Baginda Raja.

"Maaf, Baginda Raja. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum, sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur itu sendiri karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas.

"Kalau itu yang kau sarankan, baiklah aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja.