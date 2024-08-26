Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Bapak Tentara Ajarkan Ngaji ke Putrinya Pakai Cara Unik, Netizen: Bisa-bisanya Anaknya Gak Ketawa

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:01 WIB
Viral Bapak Tentara Ajarkan Ngaji ke Putrinya Pakai Cara Unik, Netizen: Bisa-bisanya Anaknya Gak Ketawa
Viral bapak tentara mengajarkan mengaji putrinya pakai cara unik. (Foto: TikTok @mom_choco)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang bapak tentara mengajarkan mengaji ke putrinya pakai cara unik. Peristiwa ini pun menjadi pusat perhatian netizen Tanah Air. 

Dihimpun dari unggahan akun TikTok @mom_choco, Senin (26/8/2024), baru-baru ini viral sebuah video di linimasa media sosial yang menunjukkan seorang bapak mengajarkan anak perempuannya mengaji dengan metode yang menarik. Dijelaskan bahwa bapak itu merupakan seorang tentara atau prajurit TNI.

Viral bapak tentara mengajarkan mengaji putrinya pakai cara unik. (Foto: TikTok @mom_choco)

Video viral tersebut memperlihatkan bagaimana bapak tentara itu membuat proses belajar mengaji menjadi lebih mudah dimengerti sehingga sang putri bisa lebih cepat memahami dan mempraktikannya.

"Ini (huruf hijaiyah) kayak kail pancing namanya Lam, Lam, Lam. Ini ada kakinya panjang ke bawah namanya Mim, Mim, Mim. Ini kayak mangkok ada titik di atas namanya Nun, nun, nun," ujar bapak tentara tersebut yang langsung diikuti putrinya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement