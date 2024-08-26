Viral Bapak Tentara Ajarkan Ngaji ke Putrinya Pakai Cara Unik, Netizen: Bisa-bisanya Anaknya Gak Ketawa

VIRAL video yang memperlihatkan seorang bapak tentara mengajarkan mengaji ke putrinya pakai cara unik. Peristiwa ini pun menjadi pusat perhatian netizen Tanah Air.

Dihimpun dari unggahan akun TikTok @mom_choco, Senin (26/8/2024), baru-baru ini viral sebuah video di linimasa media sosial yang menunjukkan seorang bapak mengajarkan anak perempuannya mengaji dengan metode yang menarik. Dijelaskan bahwa bapak itu merupakan seorang tentara atau prajurit TNI.

Video viral tersebut memperlihatkan bagaimana bapak tentara itu membuat proses belajar mengaji menjadi lebih mudah dimengerti sehingga sang putri bisa lebih cepat memahami dan mempraktikannya.

"Ini (huruf hijaiyah) kayak kail pancing namanya Lam, Lam, Lam. Ini ada kakinya panjang ke bawah namanya Mim, Mim, Mim. Ini kayak mangkok ada titik di atas namanya Nun, nun, nun," ujar bapak tentara tersebut yang langsung diikuti putrinya.