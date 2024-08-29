Apa Hukumnya Membakar Lembaran Alquran yang Sudah Usang atau Tercecer?

INI hukumnya membakar lembaran Alquran yang sudah using dan tercecer menurut syariat Islam. Terkadang ketika melewati tumpukan sampah terlihat ada kertas yang bertuliskan ayat suci Alquran atau sobekan mushaf Alquran. Jika dibiarkan, maka akan terinjak-injak.

Maka cara yang kerap dipilih untuk mengamankannya adalah membakar lembaran Alquran atau menguburnya.

Dikutip dari akun Instagram @islam_update, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, "Saya nasihatkan kepada saudara-saudaraku yang membuang kertas-kertas agar memeriksanya kembali sebelum dibuang. Apabila ia mendapati kertas itu (tertulis) ayat ataupun hadits dari Nabi Shallallahu alaihi wassallam, maka ia ambil kertas itu lalu membakarnya." (Fatwa Nur Alad Darb 2/138)

Kemudian para ulama terdahulu telah memberikan beberapa cara untuk memelihara kertas bekas yang bertulis Alquran atau bahkan mushaf tua yang tidak terpakai. Lantas, bagaimana sebenarnya hukum membakar Alquran atau kertas bertuliskan ayat suci Alquran?

Ketua Ikatan Sarjana Quran Hadits Indonesia Ustadz Fauzan Amin mengatakan beberapa benda jika telah lama keberadaannya maka akan usang. Demikian juga dengan mushaf Alquran. Meski bergitu, harus tetap dijaga kesuciannya.

"Dengan berjalannya waktu, pastilah benda-benda di sekitar akan usang, begitupun dengan mushaf Alquran. Sebagai seorang Muslim yang baik, tentunya wajib menjaga kesuciannya sekalipun sudah usang," katanya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Ustadz Fauzan Amin mengatakan ada cara terbaik untuk memuliakan Alquran, di antaranya:

1. Menempatkannya di tempat yang layak. Jangan tempatkan di celah-celah jendela atau kayu karena takut terkena angin lalu jatuh dan terinjak kaki.

2. Bisa dengan membakarnya sampai menjadi debu hingga huruf-hurufnya tidak dapat terbaca (untuk menjaganya).

3. Bisa dengan menguburnya di tempat yang layak sebagaimana dikuburnya seorang mukmin.

Mus'ab bin Sa'd berkata:

أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف ، فأعجبهم ذلك ، لم ينكر ذلك منهم أحد

"Aku melihat banyak orang berkumpul ketika Utsman membakar mushaf-mushaf itu. Mereka keheranan, namun tidak ada satu pun yang mengingkari sikap Utsman." (Hadits riwayat Ibnu Abi Dawud dalam Al-Mashahif nomor 36)