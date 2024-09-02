Ini Hukumnya Wanita Pakai Parfum yang Sangat Harum Menurut Islam

INI hukumnya wanita memakai parfum yang sangat harum menurut Islam, bahkan wanginya masih tertinggal meski orangnya sudah berlalu. Penting diketahui agar lebih berhati-hati ketika menggunakan minyak wangi saat keluar rumah.

Dikutip dari Muslim.or.id, dijelaskan bahwa pada dasarnya wanita dilarang menggunakan parfum atau wewangian yang mampu menggoda lawan jenis.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam berikut:

أيُّما امرأةٍ استعطرتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فمرَّتْ علَى قومٍ ليجِدُوا ريَحها فهِيَ زانيةٌ ، وكُلُّ عينٍ زانيةٌ

Artinya: "Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para laki-laki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina." (Hadits riwayat Abu Dawud nomor 4173, At-Tirmidzi: 2786)

Tidak hanya hadits itu, terdapat dalil lain yang mengisahkan tentang Umar bin Khattab. Kala itu sang sahabat Nabi tersebut bertemu wanita dengan wewangian yang sampai tercium olehnya.

أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة في عهده متطيبة , فوجد ريحها فعلاها بالدرة , ثم قال : تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن , وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم , اخرجن تفلات

Artinya: "Ada seorang wanita keluar rumah dengan memakai wewangian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu wanginya tersebut tercium oleh Umar bin Khattab. Maka Umar pun memukulnya dengan tongkat. Umar berkata: 'Kalian keluar rumah menggunakan wewangian sehingga para lelaki bisa menciumnya? Sesungguhnya hati para lelaki terfitnah dengan wangi kalian. Keluarlah dalam keadaan tanpa berdandan dan tanpa wewangian'." (HR Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf, 4/370)

Dari dua hadits tersebut bisa disimpulkan bahwa wanita tidak dibolehkan memakai parfum atau minyak wangi yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Lantas, apakah wanita tidak boleh menggunakan wewangian sama sekali?