Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hukumnya Wanita Pakai Parfum yang Sangat Harum Menurut Islam

Hantoro , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |16:24 WIB
Ini Hukumnya Wanita Pakai Parfum yang Sangat Harum Menurut Islam
Ilustrasi hukumnya wanita Muslim memakai parfum yang sangat harum. (Foto: Freepik)
A
A
A

INI hukumnya wanita memakai parfum yang sangat harum menurut Islam, bahkan wanginya masih tertinggal meski orangnya sudah berlalu. Penting diketahui agar lebih berhati-hati ketika menggunakan minyak wangi saat keluar rumah.

Dikutip dari Muslim.or.id, dijelaskan bahwa pada dasarnya wanita dilarang menggunakan parfum atau wewangian yang mampu menggoda lawan jenis.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam berikut:

أيُّما امرأةٍ استعطرتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فمرَّتْ علَى قومٍ ليجِدُوا ريَحها فهِيَ زانيةٌ ، وكُلُّ عينٍ زانيةٌ

Artinya: "Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para laki-laki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina." (Hadits riwayat Abu Dawud nomor 4173, At-Tirmidzi: 2786) 

Tidak hanya hadits itu, terdapat dalil lain yang mengisahkan tentang Umar bin Khattab. Kala itu sang sahabat Nabi tersebut bertemu wanita dengan wewangian yang sampai tercium olehnya.

أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة في عهده متطيبة , فوجد ريحها فعلاها بالدرة , ثم قال : تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن , وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم , اخرجن تفلات

Artinya: "Ada seorang wanita keluar rumah dengan memakai wewangian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu wanginya tersebut tercium oleh Umar bin Khattab. Maka Umar pun memukulnya dengan tongkat. Umar berkata: 'Kalian keluar rumah menggunakan wewangian sehingga para lelaki bisa menciumnya? Sesungguhnya hati para lelaki terfitnah dengan wangi kalian. Keluarlah dalam keadaan tanpa berdandan dan tanpa wewangian'." (HR Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf, 4/370)

Dari dua hadits tersebut bisa disimpulkan bahwa wanita tidak dibolehkan memakai parfum atau minyak wangi yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Lantas, apakah wanita tidak boleh menggunakan wewangian sama sekali? 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement