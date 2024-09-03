Jadwal Sholat Hari Rabu 4 September 2024 M

Ilustrasi jadwal sholat pada hari Rabu ini. (Foto: Freepik)

JADWAL sholat hari Rabu 4 September 2024 Masehi. Insya Allah membantu kaum Muslimin di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

BACA JUGA: 5 Potret Pemain Timnas Indonesia Umrah Sebelum Bertanding Lawan Arab Saudi

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.12

Subuh: 04.22

Zuhur: 11.42

Asar: 14.59

Magrib: 17.43

Isya: 18.52

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.24

Asar: 15.44

Magrib: 18.21

Isya: 19.31

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.07

Asar: 15.25

Magrib: 18.07

Isya: 19.16