HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Surat Al Buruj Teks Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |20:43 WIB
Bacaan Surat Al Buruj Teks Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Ilustrasi bacaan lengkap Alquran Surat Al Buruj. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN Surat Al Buruj teks Arab, latin dan terjemahan Indonesia bisa disimak di sini. Al Buruj memiliki arti "Gugusan Bintang". Berisi 22 ayat, surat ini berada di urutan ke-85 dalam kitab suci Alquran dan termasuk golongan Makkiyyah.

Berikut ini bacaan lengkap Surat Al Buruj, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِۙ

1. Wassamaaa'i zaatil burooj

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

وَالۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِۙ‏

2. Wal yawmil maw'ood

dan demi hari yang dijanjikan.

وَشَاهِدٍ وَّمَشۡهُوۡدٍؕ

3. Wa shaahidinw wa mashhood

Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.

قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِۙ

4. Qutila as haabul ukhdood

Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman),

النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِۙ

5. Annaari zaatil waqood

yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar, 

اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ

6. Iz hum 'alaihaa qu'ood

ketika mereka duduk di sekitarnya,

وَّهُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ

7. Wa hum 'alaa maa yaf'aloona bilmu 'mineena shuhood

sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

وَمَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِۙ

8. Wa maa naqamoo minhum illaaa aiyu'minoo billaahil 'azeezil Hameed

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji,

الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ

9. Allazee lahoo mulkus samaawaati wal ard; wallaahu 'alaa kulli shai 'in Shaheed

yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَـنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِؕ

10. Innal lazeena fatanul mu'mineena wal mu'minaati summa lam yatooboo falahum 'azaabu Jahannama wa lahum 'azaabul hareeq

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
