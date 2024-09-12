Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Arti Surat Yasin Ayat 82-83 Latin dan Bahasa Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:12 WIB
Arti Surat Yasin Ayat 82-83 Latin dan Bahasa Indonesia
Ilustrasi arti Surat Yasin Ayat 82-83 latin dan bahasa Indonesia. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ARTI Surat Yasin Ayat 82–83 latin dan bahasa Indonesia bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Yasin merupakan surat ke-36 dalam kitab suci Alquran.

Surat Yasin berisi ayat 1 hingga 83. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Berikut ini penjelasan lengkap Surat Yasin Ayat 82 dan 83, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Surat Yasin Ayat 82

اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْــٴً۬ــا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ

Bacaan Arab latin: Innamaa amruhuuo izaaa araada shai'an ai-yaquula lahuu kun fa-yakuun.

Artinya: Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.

Tafsir: Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan betapa mudah bagi-Nya menciptakan sesuatu. Apabila Ia menghendaki untuk menciptakan suatu makhluk, cukuplah Allah Ta'ala berfirman, "Jadilah," maka dengan serta-merta terwujudlah makhluk itu.

Mengingat kekuasaan-Nya yang demikian besar, maka adanya hari kebangkitan itu, di mana manusia dihidupkan-Nya kembali sesudah terjadinya kehancuran di hari kiamat, bukanlah suatu hal yang mustahil, dan tidak patut diingkari.

Halaman:
1 2
