ARTI Surat Yasin Ayat 82–83 latin dan bahasa Indonesia bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Yasin merupakan surat ke-36 dalam kitab suci Alquran.

Surat Yasin berisi ayat 1 hingga 83. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

Berikut ini penjelasan lengkap Surat Yasin Ayat 82 dan 83, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Surat Yasin Ayat 82

اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْــٴً۬ــا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ

Bacaan Arab latin: Innamaa amruhuuo izaaa araada shai'an ai-yaquula lahuu kun fa-yakuun.

Artinya: Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.

Tafsir: Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan betapa mudah bagi-Nya menciptakan sesuatu. Apabila Ia menghendaki untuk menciptakan suatu makhluk, cukuplah Allah Ta'ala berfirman, "Jadilah," maka dengan serta-merta terwujudlah makhluk itu.

Mengingat kekuasaan-Nya yang demikian besar, maka adanya hari kebangkitan itu, di mana manusia dihidupkan-Nya kembali sesudah terjadinya kehancuran di hari kiamat, bukanlah suatu hal yang mustahil, dan tidak patut diingkari.