HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Doa saat Turun Hujan Deras Lengkap dengan Artinya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |22:14 WIB
Bacaan Doa saat Turun Hujan Deras Lengkap dengan Artinya
Ilustrasi bacaan doa hujan deras. (Foto: Okezone)
A
A
A

BACAAN doa saat turun hujan deras lengkap dengan artinya dibahas dalam artikel berikut ini. Hujan adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kapada para makhluk-Nya, bukan hanya umat manusia. 

Hujan yang diturunkan Allah Azza wa Jalla bisa berkategori biasa saja, tapi ada juga hujan yang turun sangat deras. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pun sudah memberi contoh bagaimana melafadzkan doa hujan yang turun biasa saja hingga sangat deras. 

1. Doa ketika hujan deras 

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan ada doa ketika hujan deras disertai angin kencang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas bin Malik, ketika hujan tidak kunjung berhenti, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cuaca kembali menjadi cerah.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa:

اللَّهُمّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا,اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Allahumma haawalaina wa laa ’alaina. Allahumma ’alal aakami wal jibaali, wazh zhiroobi, wa buthunil awdiyati, wa manaabitisy syajari

(Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turukanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan). (HR Bukhari nomor 1014 dan Muslim: 897) 

Ibnul Qayyim mengatakan, "Ketika hujan makin lebat, para sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memohon kepada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Akhirnya beliau membaca doa di atas." (Zaadul Ma'ad, 1: 439)

Syekh Sholih As-Sadlan mengatakan bahwa doa tersebut dibaca ketika hujan makin lebat atau khawatir hujan akan membawa dampak bahaya. (Lihat Dzikru wa Tadzkir, halaman 28) 

