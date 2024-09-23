Doa Susah Tidur dalam Islam, Penting Diketahui Penderita Insomnia

DOA susah tidur dalam Islam dibahas dalam artikel berikut ini. Doa ini bisa diamalkan secara rutin jika selama ini mengalami insomnia. Insomnia merupakan gangguan susah tidur yang dialami banyak orang.

Doa susah tidur sangat penting dihafal karena banyak orang mengalami insomnia. Ada beberapa faktor penyebabnya, salah satunya karena terlalu banyak pikiran atau overthinking dan perasaan gelisah.

BACA JUGA: 4 Doa Sujud Terakhir Sholat Beserta Keutamaannya yang Luar Biasa Besar

Jika demikian, sebaiknya merilekskan pikiran terlebih dahulu. Setelah itu, dianjurkan membaca doa susah tidur. Bagi yang belum tahu, simak lafaznya berikut ini.

Dikutip dari nu.or.id, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah mengajari salah satu sahabatnya yaitu Zaid bin Tsabit saat semalaman tidak bisa tidur karena gelisah. Begini doanya:

اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَهْدِئْ لَيْلِيْ وَأَنِمْ عَيْنِي

Allahumma gharatin nujum wa hada'atil 'uyun, wa anta hayyun qayyumun, la ta'khudzuhu sinatun wa la naum. Ya hayyu, ya qayyum, ahdi' layli wa anim 'ayni.

Artinya: "Tuhanku, bintang-bintang telah ‘tenggelam’, dan banyak bola mata menjadi tenang sementara Kau adalah zat maha hidup dan zat maha tegak. Kantuk dan tidur tidak memengaruhi-Mu. Wahai Zat Maha Hidup dan Zat Maha Tegak, tenangkan malam hamba dan istirahatkan sepasang bola mata hamba."