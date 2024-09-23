Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Susah Tidur dalam Islam, Penting Diketahui Penderita Insomnia

Hantoro , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:48 WIB
Doa Susah Tidur dalam Islam, Penting Diketahui Penderita Insomnia
Ilustrasi doa susah tidur dalam Islam. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA susah tidur dalam Islam dibahas dalam artikel berikut ini. Doa ini bisa diamalkan secara rutin jika selama ini mengalami insomnia. Insomnia merupakan gangguan susah tidur yang dialami banyak orang.

Doa susah tidur sangat penting dihafal karena banyak orang mengalami insomnia. Ada beberapa faktor penyebabnya, salah satunya karena terlalu banyak pikiran atau overthinking dan perasaan gelisah.

Jika demikian, sebaiknya merilekskan pikiran terlebih dahulu. Setelah itu, dianjurkan membaca doa susah tidur. Bagi yang belum tahu, simak lafaznya berikut ini.

Dikutip dari nu.or.id, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah mengajari salah satu sahabatnya yaitu Zaid bin Tsabit saat semalaman tidak bisa tidur karena gelisah. Begini doanya:

اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَهْدِئْ لَيْلِيْ وَأَنِمْ عَيْنِي

Allahumma gharatin nujum wa hada'atil 'uyun, wa anta hayyun qayyumun, la ta'khudzuhu sinatun wa la naum. Ya hayyu, ya qayyum, ahdi' layli wa anim 'ayni.

Artinya: "Tuhanku, bintang-bintang telah ‘tenggelam’, dan banyak bola mata menjadi tenang sementara Kau adalah zat maha hidup dan zat maha tegak. Kantuk dan tidur tidak memengaruhi-Mu. Wahai Zat Maha Hidup dan Zat Maha Tegak, tenangkan malam hamba dan istirahatkan sepasang bola mata hamba."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement