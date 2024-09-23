Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

4 Doa Sujud Terakhir Sholat Beserta Keutamaannya yang Luar Biasa Besar

Hantoro , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:34 WIB
4 Doa Sujud Terakhir Sholat Beserta Keutamaannya yang Luar Biasa Besar
Ilustrasi doa sujud terakhir sholat. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 4 doa sujud terakhir sholat. Jangan sampai terlewat dikerjakan, karena doa-doa tersebut memiliki manfaat luar biasa besar.

Diketahui bahwa salah satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika sujud sholat. Oleh karena itu, inilah waktu terbaik meminta segala hajat kepada Allah Ta'ala.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Beliau bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، قَالَ :(( فَأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ – عَزَّ وَجَلَّ – ، وَأمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian." (Hadits riwayat Imam Muslim nomor 479)

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam juga bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، قَالَ : (( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu." (HR Muslim nomor 482)

Ulama besar Arab Syekh Abdul Aziz bin Baaz mengungkapkan ada doa yang sebaiknya tidak dilewatkan dibaca ketika sujud terakhir sholat. Berikut ini doa-doa tersebut, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Diwafatkan husnulkhatimah

اللهم إني أسألك حسن الخاتمة

Bacaan Arab latin: Allahumma inni as’aluka husnal khotimah.

Artinya: "Ya Allah aku meminta kepada-Mu husnulkhatimah."

2. Diberi kesempatan tobat sebelum wafat

اللهم ارزقني توبتا نصوحا قبل الموت

Bacaan Arab latin: Allahummarzuqni taubatan nasuha qoblal maut.

Artinya: "Ya Allah berilah aku rezeki tobat nasuha (atau sebenar-benarnya taubat) sebelum wafat."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement