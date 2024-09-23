4 Doa Sujud Terakhir Sholat Beserta Keutamaannya yang Luar Biasa Besar

INILAH 4 doa sujud terakhir sholat. Jangan sampai terlewat dikerjakan, karena doa-doa tersebut memiliki manfaat luar biasa besar.

Diketahui bahwa salah satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika sujud sholat. Oleh karena itu, inilah waktu terbaik meminta segala hajat kepada Allah Ta'ala.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Beliau bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، قَالَ :(( فَأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ – عَزَّ وَجَلَّ – ، وَأمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian." (Hadits riwayat Imam Muslim nomor 479)

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam juga bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، قَالَ : (( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ )) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu." (HR Muslim nomor 482)

Ulama besar Arab Syekh Abdul Aziz bin Baaz mengungkapkan ada doa yang sebaiknya tidak dilewatkan dibaca ketika sujud terakhir sholat. Berikut ini doa-doa tersebut, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Diwafatkan husnulkhatimah

اللهم إني أسألك حسن الخاتمة

Bacaan Arab latin: Allahumma inni as’aluka husnal khotimah.

Artinya: "Ya Allah aku meminta kepada-Mu husnulkhatimah."

2. Diberi kesempatan tobat sebelum wafat

اللهم ارزقني توبتا نصوحا قبل الموت

Bacaan Arab latin: Allahummarzuqni taubatan nasuha qoblal maut.

Artinya: "Ya Allah berilah aku rezeki tobat nasuha (atau sebenar-benarnya taubat) sebelum wafat."