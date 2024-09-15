Doa Duduk di Antara Dua Sujud, Ini 8 Keutamaannya yang Sangat Besar

Ilustrasi keutamaan besar bacaan doa duduk di antara dua sujud dalam ibadah sholat. (Foto: Freepik)

DOA duduk di antara dua sujud dalam ibadah sholat memiliki keutamaan sangat besar. Saat menunaikan sholat fardhu lima waktu satu hari saja berarti telah membaca 17 kali doa duduk di antara dua sujud.

Adapun gerakan duduk di antara dua sujud merupakan rukun sholat yang harus dikerjakan setelah bangun dari sujud pertama menuju sujud kedua.

Namun, ada yang membaca doa duduk di antara dua sujud tanpa memahami maknanya. Padahal, keutamaan di baliknya sangat besar.

"Dengan sering membaca doa ini kemungkinan dikabulkan pun jauh lebih besar dibanding doa-doa lainnya yang hanya dibaca satu kali dalam sehari," ungkap Ustadz Muhammad Aris Alwi Rilangi SE ME.Sy dalam keterangannya yang diterima Okezone beberapa waktu lalu.

Duduk di antara dua sujud telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Caranya duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, jari-jari menghadap kiblat.

Saat duduk di antara dua sujud, ada bacaan doanya. Berikut bacaan duduk diantara dua sujud:

Robbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii wa'fu 'annii.

Artinya: "Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku."

Bacaan doa duduk di antara dua sujud ini memiliki makna yang sangat besar. Setidaknya ada delapan makna, yakni:

1. Permohonan untuk diampuni dosanya.

2. Permohonan untuk mendapatkan kasih sayang dari-Nya.

3. Permohonan untuk menutupi segala kekurangan hamba-Nya.

4. Permohonan untuk meninggikan derajat hamba-Nya.

5. Permohonan untuk diberikan rezeki.

6. Permohonan untuk diberikan petunjuk atau bimbingan ke jalan kebahagiaan.

7. Permohonan untuk diberikan kesehatan.

8. Permohonan untuk dihapuskan catatan kesalahan.