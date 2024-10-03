Jelang Haji 2025, Jamaah di Aceh Besar Ikuti Manasik Sepanjang Tahun

SEBANYAK 375 jamaah haji di Aceh Besar yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 2025 mulai dibekali ilmu manasik. Manasik ini untuk memantapkan persiapan jamaah calhaj sebelum keberangkatan.

Kegiatan manasik haji sepanjang tahun ini digelar Kemenag Aceh Besar di Masjid Jamik Baitul Jannah Tungkob, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada Sabtu 21 September 2024.

Kakankemenag Aceh Besar Saifuddin mengatakan manasik sepanjang tahun untuk memberikan bekal ilmu manasik haji kepada jamaah calhaj 2025.

"Kita meminta jamaah untuk fokus mengikuti manasik haji ini karena ini sebagai bekal ilmu dan juga gambaran pelaksanaan ibadah haji nantinya," jelasnya seperti dilansir Haji.kemenag.go.id.

Dia melanjutkan, manasik haji akan dilaksanakan dua kali dalam satu bulan sampai sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci.

"Manasik dilaksanakan dua kali sebulan. Pada kesempatan pembukaan ini kita juga membagikan buku manasik kepada seluruh jamaah calon haji secara Cuma-cuma yang kita cetak khusus dengan bekerja sama dengan BSI," ungkapnya.

"Kami imbau jamaah untuk mengikuti setiap tahapan manasik haji dengan serius dan sepenuh hati. Banyak bekal yang bisa didapat dari sini karena nantinya kita akan menghadirkan para pemateri yang sudah teruji secara pengalaman dan keilmuan terkait ibadah haji," terangnya lagi.