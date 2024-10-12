Dapat Update, Quran Kemenag Sekarang Punya Terjemahan Bahasa Gayo

APLIKASI Quran Kemenag mendapat update. Ada menu baru yakni terjemahan Alquran bahasa Gayo. Pembaruan ini sudah dirilis oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama bersama IAIN Takengon.

Ketua Tim Penerjemah Zulkarnain mengatakan masyarakat Gayo yang tersebar di berbagai negara menyambut gembira inisiatif ini.

"Penerjemahan Alquran ke dalam bahasa Gayo sangat diperlukan untuk menjaga dan memahami ajaran Islam bagi komunitas kami," ujarnya di Takengon, Rabu 9 Oktober 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Pj Bupati Aceh Tengah Subandi menyatakan ini menandai sejarah baru. Sebab, ini adalah terjemahan Alquran pertama dalam bahasa Gayo.

Dirinya berterima kasih kepada Kementerian Agama yang telah menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Gayo, satu dari sepuluh bahasa yang ada di aplikasi Quran Kemenag.

"Ini adalah titik tolak untuk pengembangan dan pelestarian bahasa dan budaya Gayo," jelasnya.

Rektor IAIN Takengon Ridwan Nurdin mengatakan terjemahan ini bukan sekadar teks, tetapi juga menjadi panduan yang paling dekat dengan masyarakat Gayo.

"Ini adalah produk pendidikan dan akan menjadi rujukan bagi perkembangan bahasa Gayo di masa depan. Dan kita patut bangga karena terjemah ini sudah masuk dalam bentuk digital pada aplikasi Qur'an Kemenag," ujarnya.