TAUSYIAH

Amalan Istimewa di Bulan Rajab agar Rezeki Tidak Seret

Dandi Muhammad Hanif , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |18:25 WIB
Amalan Istimewa di Bulan Rajab agar Rezeki Tidak Seret
Amalan istimewa di bulan Rajab agar rezeki tidak seret. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Rajab merupakan salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam yang penuh dengan keutamaan. Banyak umat muslim memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan ibadah dan mengamalkan amalan-amalan tertentu yang diyakini dapat membawa keberkahan, termasuk kelancaran rezeki

Allah SWT berfirman dalam Alquran:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.”

(QS. At-Taubah: 36)

Rajab adalah waktu istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT karena di bulan ini segala amal kebaikan dilipatgandakan pahalanya. Berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Senin (6/1/2025), berikut adalah amalan-amalan istimewa yang dapat dilakukan di bulan Rajab agar rezeki dilancarkan:

1. Perbanyak Istigfar

Memohon ampunan kepada Allah SWT adalah salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Hal ini ditegaskan dalam Alquran:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارً

“Maka Aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai.’”

(QS. Nuh: 10-12)

2. Puasa Sunnah

Puasa sunnah di bulan Rajab sangat dianjurkan karena bulan ini termasuk bulan haram yang pahalanya dilipatgandakan. Rasulullah SAW bersabda:

صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ

“Berpuasalah di bulan-bulan haram, dan tinggalkan sebagian.”

(HR. Abu Daud).

Melansir NU Online, tak ada ketentuan khusus mengenai kapan puasa Rajab dilakukan. Puasa Rajab boleh dilaksanakan pada awal bulan, pertengahan bulan atau ayyamul bidh, akhir bulan, atau bisa pula pada hari Senin dan Kamis.

Selain itu, tak ada ketentuan pasti jumlah puasa Rajab, yakni bisa dilakukan selama satu hari, tujuh hari, delapan hari, sepuluh hari. Namun, perlu diingat, makruh jika dilakukan selama 1 bulan penuh.

Selain mendapat pahala, puasa ini juga membantu membersihkan hati dan jiwa, sehingga doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.

3. Membaca Sholawat Nabi

Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang mendatangkan keberkahan dan membuka pintu rezeki. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

(QS. Al-Ahzab: 56)

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
