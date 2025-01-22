Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH HAJI

Bacaan Doa Tawaf Yang Pendek

Dimas Bihar Ulum , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:01 WIB
Bacaan Doa Tawaf Yang Pendek
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Tawaf adalah salah satu ritual penting dalam ibadah haji dan umrah yang melibatkan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Selama pelaksanaan tawaf, umat Islam membaca berbagai doa sebagai bentuk penghambaan dan permohonan kepada Allah SWT.

Dilansir dari LamanHasanahTours, Doa tawaf yang pendek biasanya dibaca selama setiap putaran tawaf. Di antara doa yang sering dipanjatkan adalah:

1. Doa Mengusap Hajar Aswad & Memulai Tawaf

بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bismillaahi wallaahu akbar, allaahumma iimaanan bika wa tashdiiqan bi kitaabika wa wafaa-an biahdika wattibaaan lisunnati nabi-yyika shallallaahu alaihi wasallam.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar, ya Allah (tawaf ini) karena iman kepada-Mu, pembenaran kepada kitab-Mu, penunaian terhadap janji-janji-Mu dan mengikuti Nabi-Mu SAW.”

2. Doa Tiga Putaran Pertama Tawaf

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

Allaahummaj alhu hajjam mabruuraan, wa dzanban maghfuuraan, wa sayan masykuuraan.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah Haji & Umrah ini Haji & Umrah yang mabrur, dosa yang diampuni dan sai yang disyukuri.”

3. Doa Empat Putaran Akhir Tawaf

اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمَ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Allaahummagh fir warham wafu ammaa talamu wa antal aazzul akram, alaahumma rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan waaqinaa adzaaban naar.

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dari apa yang Engkau ketahui, Engkau Mahamulia di atara yang mempunyai kemuliaan, ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat dan jauhkanlah dari siksaan neraka.”

 

1 2
Topik Artikel :
Doa Doa Tawaf Wada Tawaf Doa Tawaf
