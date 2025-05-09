Bacaan Hukum Tajwid Surah Al Quraisy Ayat 1-4

JAKARTA - Hukum tajwid surah Al Quraisy ayat 1-4 penting diketahui umat muslim. Surah ini mengingatkan kaum Quraisy (dan kita semua) akan nikmat besar berupa rezeki, keamanan, dan kemuliaan yang diberikan Allah, khususnya lewat kedudukan mereka di sekitar Ka'bah.

Sebagai balasan atas nikmat itu, Allah memerintahkan mereka agar hanya menyembah-Nya, bukan berhala atau sesembahan lain.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (9/5/2025), Okezone telah merangkum hukum tajwid surah Al Quraisy ayat 1-4, sebagai berikut.

Hukum Tajwid Surah Al Quraisy Ayat 1-4

1. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ

لِإِيلَافِ

Mad Badal pada "إِيلَافِ" karena ada huruf hamzah sebelum huruf mad (yaa sukun).

قُرَيْشٍ

Idgham Mimi tidak terjadi di sini, hanya ada ghunnah ringan dari huruf "قُ" dan makhraj huruf "شٍ" harus jelas.

Tanwin bertemu huruf Qaf tidak ada, jadi ini Izhār.

2. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

إِيلَافِهِمْ

Mad Badal lagi pada "إِيلَافِ".

"هِمْ رِ" = Iqlab tidak terjadi, tapi ini adalah Izhār karena huruf "mim" bertemu "ra".

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ

Idgham Syamsiyah pada "الشِّتَاءِ" (huruf "syin" termasuk huruf syamsiyah, sehingga "al" tidak dibaca jelas, langsung ke "syin").

Mad 'Aridh Lissukun pada akhir "الشِّتَاءِ" bila dibaca waqaf.

وَالصَّيْفِ

Idgham Syamsiyah lagi pada "الصَّيْفِ" (huruf "shad").