Jamaah Haji Bergembira, Terpancar Senyuman saat Belanja di Pasar Kakiyah Makkah

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |16:18 WIB
Jamaah Haji Bergembira, Terpancar Senyuman saat Belanja di Pasar Kakiyah Makkah
Pasar Kakiyah di Makkah menjadi lokasi jamaah haji Indonesia berburu oleh-oleh. (Foto: MCH 2025)
MAKKAH – Setelah melewati rangkaian puncak haji 2025, aktivitas yang dijalani jamaah haji Indonesia adalah berburu oleh-oleh untuk sanak saudara di Tanah Air. Salah satu lokasi yang menjadi destinasi jamaah haji Indonesia “menghabiskan uang riyal” adalah pasar Kakiyah, Makkah.

Pasar Kakiyah diibaratkan sebagai Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Kakiyah merupakan pusat bagi orang yang ingin membeli oleh-oleh haji di Makkah. Ratusan toko berjejer berjualan kurma, cokelat, tasbih, sajadah hingga karpet dan langsung menarik perhatian jamaah haji dari seluruh dunia.

Jamaah haji Indonesia saat berburu perhiasan di Pasar Kakiyah Makkah. (Foto: MCH 2025)
Jamaah haji Indonesia saat berburu perhiasan di Pasar Kakiyah Makkah. (Foto: MCH 2025)

Meski cuaca panas di Kota Makkah mencapai 48 derajat celcius, Kakiyah selalu dipenuhi jamaah, termasuk dari Indonesia. Jamaah haji asal Tasikmalaya, Nia, terpantau tim Media Center Haji 2025 berniat membeli perhiasan.

"Saya lagi pilih-pilih gelang, untuk saya sendiri," kata Nia kepada tim Media Center Haji 2025.

Jamaah haji lain asal Banten, Juju, terlihat sedang membawa dua kantong plastik. Terlihat ada karpet yang baru saja dibeli Juju. Ia optimistis karpet yang baru dibelinya ini muat saat ditaruh di dalam koper bagasi.

"Ini karpet bagus dan murah. Saya beli,” kata Juju.

"Koper saya kebetulan masih muat," lanjut Juju saat ditanya apakah oleh-oleh yang dibeli di pasar Kakiyah akan dikirim melalui ekspedisi atau ditaruh di koper bagasi.

 

