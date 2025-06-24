HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Jamaah Haji Asal Malang Hilang di Arab Saudi Nyaris Satu Bulan

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |16:21 WIB
Jamaah Haji Asal Malang Hilang di Arab Saudi Nyaris Satu Bulan
Jamaah Haji Bernama Sukardi Asal Malang Hilang di Arab Saudi Nyaris Satu Bulan (Foto: Istimewa)
MALANG - Seorang jamaah haji asal Kabupaten Malang dilaporkan hilang saat berada di Arab Saudi. Jamaah haji bernama Sukardi (67) warga Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu belum juga kembali meskipun rombongan jamaah haji sudah mulai pulang ke Tanah Air.

Dari catatan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, Sukardi dinyatakan hilang sejak 29 Mei 2025. Saat ini pihaknya bersama otoritas di Arab Saudi masih melaksanakan pencarian Sukardi.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Malang Abdul Salam membenarkan, informasi jamaah haji yang hilang asal Kabupaten Malang itu. Menurutnya, dari laporan yang diterima, Sukardi terakhir kali meninggalkan jamaah lain. 

"Saat itu masih di Makkah, pada 29 Mei 2025 lalu (laporan hilangnya)," kata Salam, ketika dikonfirmasi awak media pada Selasa (24/6/2025).

Sukardi masuk kelompok terbang (kloter) 79 Kabupaten Malang, yang berangkat dari Embarkasi Surabaya. Ia dilaporkan hilang sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji di Arab Saudi.

"Beliau memang tidak ada pendamping," ujar Abdul Salam kembali.

Salam menambahkan, bersama PPIH Arab Saudi dan syarikah yang menaungi telah melaporkan hilangnya Sukardi kepada kepolisian Arab Saudi. Pihaknya juga bekerjasama dengan otoritas setempat di Arab Saudi untuk mencari keberadaan Sukardi.

"Bersama Kabid Linjam PPIH Arab Saudi dan syarikah RHL, sudah membuat laporan orang hilang ke kepolisian Arab Saudi," imbuhnya.

(Tiga Jamaah Haji Hilang, di Halaman 2)

 

