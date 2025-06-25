Mayoritas Jamaah Haji Indonesia 2025 Perempuan, Didominasi Ibu Rumah Tangga

MAKKAH - Mayoritas jamaah Indonesia pada musim haji 2025 berjenis kelamin perempuan. Mengutip dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jamaah haji perempuan mendominasi dengan 112.838 orang (55,54%), sedangkan laki-laki 90.311 orang (44,46%).

Ibu rumah tangga menjadi profesi paling banyak yang digeluti jamaah haji Indonesia tahun ini. Disusul jenis pekerjaan lain seperti pegawai swasta hingga pedagang.

“Mayoritas jamaah berstatus ibu rumah tangga yaitu 54.927 orang, disusul pegawai swasta (44.421) orang, PNS (39.580) orang, petani (23.792) orang dan profesi sebagai pedagang (19.042) orang,” kata Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Daerah Kerja Makkah Dodo Murtado di Makkah, Rabu (25/6/2025).

Setiap tahun, penyelenggaraan haji 2025 memiliki level kompleksitas tinggi, mengingat profil, pendidikan dan pekerjaan jamaah berbeda-beda.

“Penyelenggaraan haji memiliki tantangan sangat tinggi setiap tahun. Terlebih, mayoritas atau 199.769 orang (98,34%) belum pernah haji, dan hanya 1,66% atau 3.380 orang yang pernah berhaji," lanjut Dodo.

1. Jamaah Lansia Tembus 44.085 Orang

Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan tagline haji ramah lansia dan disabilitas tahun ini. Hal itu tidak mengherankan mengingat jamaah haji lansia mencapai 44.085 jamaah. Jamaah yang masuk kategoria lansia berusia 65 tahun ke atas.