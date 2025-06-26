Menag: Haji 2025 Berjalan Normal, Kematian Jamaah Turun dan Tiga Orang Hilang

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 26 Juni 2025 |14:00 WIB
Menag: Haji 2025 Berjalan Normal, Kematian Jamaah Turun dan Tiga Orang Hilang
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor/Foto: Agi Ilman-Okezone
SUMEDANG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 berjalan normal. Namun masih ada sejumlah kendala wajar di lapangan karena aturan di negera lain.

“Evaluasi haji tergantung siapa yang melihatnya. Siapa pun yang memimpin atau mengelola haji pasti tidak luput dari problem, karena ini di negara orang. Aturan kita dan mereka berbeda, jadi tak perlu membesar-besarkan persoalan,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (26/6).

Nasaruddin menjelaskan, jamaah yang tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji telah dibadalkan. Sehingga seluruh rangkaian haji bisa dijalankan para jamaah.

Selain itu, ia menyoroti penurunan angka kematian jamaah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 tercatat 461 jamaah wafat dan pada tahun ini menurun jadi 318 jamaah.

“Jumlah kematian jamaah haji tahun ini turun dan tidak ada yang tidak haji. Semua yang sakit sudah dibadalkan,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat insiden kehilangan jamaah. Hingga data terakhir, tercatat tiga jamaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang, satu di antaranya ditemukan meninggal dunia.

 

