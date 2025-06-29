Soal Kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Ketua PPIH: Penguatan Kerjasama demi Layani Tamu Allah SWT

Momen kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke kantor PPIH Daker Makkah. (Foto: MCH 2025)

MAKKAH – Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Muchlis Hanafi menilai positif kunjungan wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat ke kantor PPIH Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Sabtu, 28 Juni 2025. Muchlis Hanafi menilai kunjungan ini sebagai penguatan kerjasama antara Indonesia-Arab Saudi demi melayani tamu Allah SWT.

“Kunjungan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi tonggak penguatan kerja sama yang lebih erat dalam melayani para tamu Allah,” kata Muchlis Hanafi setelah menerima kunjungan Abdul Fattah Mashat.

Abdul Fattah Mashat saat mengunjungi Dakker Makkah. (Foto: MCH 2025)

Abdul Fattah Mashat yang datang sebagai perwakilan pemerintah Arab Saudi, hadir di Daker Makkah tidak sendirian. Ia didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Dr. Eyad Rahbini bersama Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Dr. Badr al-Sulami.

Di saat bersamaan, PPIH Arab Saudi diwakili Muchlis Hanafi, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Machzumi, serta semua Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di wilayah Daker Makkah.

1. Evaluasi 2025 dan Persiapan 2026

Dalam pertemuan itu, banyak yang dibahas. Mulai dari evaluasi penyelenggaraan haji 2025 hingga persiapan pelaksanaan haji 2026.

“Tantangan seperti komposisi kloter yang terdiri dari berbagai syarikah berhasil diatasi melalui sistem koordinasi terpadu melalui operation room yang melibatkan Kemenhaj, delapan syarikah, dan PPIH Arab Saudi,” kata Dr. Eyad Rahbini.