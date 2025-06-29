Dikunjungi Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Ketua PPIH: Penghargaan bagi Misi Haji Indonesia

MAKKAH – Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Hanafi bangga dikunjungi Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Abdul Fattah Mashat. Ia mengatakan kunjungan Abdul Fattah Mashat ke kantor PPIH Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Sabtu 28 Juni 2025 merupakan penghargaan bagi misi haji Indonesia.

“Kunjungan ini pertama kali dilakukan pejabat tinggi Kementerian Haji ke kantor misi Indonesia di Makkah. Ini menunjukan perhatian, kepercayaan, dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap Misi Haji Indonesia, yang merupakan misi terbesar di dunia,” kata Muchlis Hanafi usai menerima kunjungan Abdul Fattah Mashat.

Abdul Fattah Mashat (kanan) saat berbincang dengan ketua PPIH Arab Saudi Muchlis Hanafi. (Foto: MCH 2025)

Dalam kunjungan ini, Abdul Fattah Mashat tidak sendirian. Ia didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Dr. Eyad Rahbini bersama Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Dr. Badr al-Sulami.

Di sisi lain, perwakilan PPIH Arab Saudi yang ikut menyambut perwakilan pemerintah Arab Saudi adalah Muchlis Hanafi, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Machzumi, serta semua Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di wilayah Daker Makkah.

1. Apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi

Muchlis Hanafi memberikan apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Pelayan Dua Kota Suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Berkat kepemimpinan mereka, penyelenggaraan haji 2025 berjalan sukses di tengah tantangan global dan regional.

Indonesia juga patut berbangga karena memiliki kontribusi besar dalam pelaksanaan haji 2025. Tercatat Indonesia mengirimkan perwakilan jamaah haji terbesar (sekira 220.000) dan jika dipersentase mencapai 16 persen dari total jamaah haji dari seluruh dunia.