HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Menag Nasaruddin Umar: Pengelolaan Haji dan Jamaah Indonesia Diapresiasi Pangeran MBS

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |19:37 WIB
Menag Nasaruddin Umar (kiri) sebut pengelolaan haji Indonesia diapresiasi Pangeran MBS. (Foto: MCH 2025)
JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengapresiasi pengelolaan haji dan jamaah Indonesia yang dikenal santun. Penilaian positif ini membuat Pangeran MBS -sapaan akrab Mohammed bin Salman- merespons positif saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Arab Saudi.

Presiden Prabowo disambut Pangeran MBS di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu, banyak hal yang dibahas.

Pembicaraan serius antara Presiden Prabowo dengan Pangeran MBS. (Foto: Biro Pers Istana)

Tak hanya rencana investasi Arab Saudi di Indonesia, pertemuan juga membahas penguatan pelayanan perhajian. Pemerintah Indonesia meminta izin kepada Pangeran MBS untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

Permintaan ini muncul karena jamaah haji dan umrah Indonesia menembus 2 juta jiwa setiap tahun. Menag Nasaruddin Umar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut semringah karena seluruh agenda Presiden Prabowo di Arab Saudi berjalan lancar.

"Alhamdulillah, semua kunjungan berjalan lancar. Bapak Presiden beserta para menteri dan kepala badan yang mendampingi merasa sangat puas dan bersyukur," kata Menag Nasaruddin.

"Semua permintaan Bapak Presiden mendapat respons yang sangat positif dari Kerajaan Arab Saudi, khususnya dari Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman," lanjut menteri berusia 66 tahun ini.

 

Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
