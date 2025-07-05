Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Kurangi Masa Tinggal Jamaah Haji, Pemerintah Indonesia Usulkan Taif Jadi Pendamping Bandara Madinah dan Jeddah

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |23:06 WIB
Kurangi Masa Tinggal Jamaah Haji, Pemerintah Indonesia Usulkan Taif Jadi Pendamping Bandara Madinah dan Jeddah
Masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi bisa dipersingkat jika Bandara Taif dioperasikan. (Foto: MCH 2025)
A
A
A

MAKKAH – Pemerintah Indonesia mengusulkan Bandara Taif sebagai lokasi pendaratan alternatif jamaah haji selain Bandara Madinah dan Jeddah. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui usulan tersebut, masa tinggal jamaah haji Indonesia bisa dipersingkat.

Saat ini, jamaah haji Indonesia tinggal di Arab Saudi sekira 40 hari. Jangka waktu ini diambil karena jamaah haji Indonesia yang mencapai 221.000 tak bisa datang berbarengan, mengingat hanya dua bandara yang bisa menampung.

Bandara Taif bisa jadi opsi bagi jamaah haji Indonesia. (Foto: KSA Directory)
Bandara Taif bisa jadi opsi bagi jamaah haji Indonesia. (Foto: KSA Directory)

Jika Taif bisa dioperasikan, otomatis ada tiga bandara internasional di Arab Saudi yang dapat menampung jamaah haji Indonesia. Alhasil, pengurangan masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi dapat direalisasikan sehingga menurunkan biaya haji, mengingat biaya sewa hotel hingga konsumsi bisa dikurangi.

“Kita bisa menggunakan bandara lain, misalnya bandara internasional yang ada di Taif, yang jaraknya kurang lebih 100 km dari Makkah. Itu juga dipertimbangkan oleh Kerajaan Arab Saudi,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar.

1. Mesti Direnovasi

Medio Juni 2025, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy sudah bertemu pengelola Bandara Taif. Pertemuan itu disambut positif pengelola bandara dan mereka siap merenovasi terminal internasional mereka.

Bandara Taif saat ini mempunyai dua landasan pacu yang dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing dan As. Operasional bandara ini juga berlangsung 24 jam dan telah melayani penerbangan dari 11 maskapai internasional dan domestik seperti Iran, Mesir, dan Qatar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement