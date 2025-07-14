40 Jamaah Haji Indonesia Masih Dirawat di Arab Saudi, Ini 8 Nomor Kontak KUH yang Bisa Dihubungi Keluarga

SEBANYAK 40 jamaah haji Indonesia masih dirawat di beberapa rumah sakit Arab Saudi. Meski operasional Haji 2025 telah berakhir pada Jumat 11 Juli 2025, 40 jamaah haji ini tetap mendapatkan pendampingan.

“Tahun ini, pascaoperasional haji, ada 40 jamaah yang dirawat di RSAS Arab Saudi. Enam jamaah dirawat di rumah sakit yang ada di Makkah, enam jamaah di rumah sakit yang ada di Jeddah, satu jamaah di rumah sakit Riyadh, dan 27 jamaah dirawat di rumah sakit yang ada di Madinah,” kata Konsul Haji pada Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI di Jeddah, Nasrullah Jasam, Senin (14/7/2025).

“Jamaah ini nanti akan kita pantau terus keadaannya. Jika sudah mendapatkan medif atau surat keterangan layak terbang akan dipulangkan, baik dalam posisi duduk atau berbaring dengana dibantu pendamping dari KUH Jeddah,” sambung Nasrullah.

1. Berasal dari Sejumlah Embarkasi

Sebanyak 40 jamaah haji ini berasal dari sejumlah embarkasi. Satu jamaah dari Embakasi Banjarmasin (BDJ) dan Kertajati (KJT), dua jamaah dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG), Embarkasi Lombok (LOP), dan Embarkasi Padang (PDG), tiga jamaah dari Embarkasi Makassar (UPG).

Empat jamaah dari Embarkasi Batam (BTH), serta lima jamaah dari Embarkasi Aceh (BTJ), Embarkasi Palembang (PLM), Jakarta-Bekasi (JKS), Embarkasi Solo (SOC), dan Embarkasi Surabaya (SUB).

“Bagi keluarga yang ingin mengetahui keadaan jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi, kami sudah siapkan tim penghubung yang bisa dihubungi, baik di Madinah, Makkah, maupun Jeddah,” kata Nasrullah.