Doa Mustajab Membakar dan Mengusir Jin

JAKARTA – Doa mustajab membakar dan mengusir jin dapat dibaca umat Islam saat ketika mengalami gangguan. Bagi mereka yang mengalami kejadian-kejadian aneh, mimpi buruk berulang, gelisah, cemas, hingga kerasukan dianjurkan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT.

Dalam Islam, gangguan jin merupakan hal nyata dan disebutkan dalam banyak ayat Alquran serta hadits Rasulullah SAW.

Untuk menangkal gangguan ini, umat Islam dianjurkan membaca doa-doa yang bersumber dari Alqran dan hadits Nabi SAW. Beberapa doa memiliki kekuatan mustajab untuk membakar dan mengusir jin :

1. Doa Mengusir Jin Diajarkan Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW

Melansir laman NU Online, Selasa (2272025), Nabi Muhammad SAW saat didatangi jin Ifrit yang membawa obor api. Nabi membaca ayat-ayat Alquran, tapi jin tetap mendekat.

Lalu, Malaikat Jibril menawarkan untuk mengajarkan doa khusus :

“Maukah jika aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika engkau membacanya, maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati?” (HR. Malik, an-Nasa’i, ath-Thabrani).

Berikut bacaan doa yang diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi SAW :

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

A‘ûdzu biwajhillâhil karîm, wabikalimâtillâhit-tâmmâtil-latî lâ yujâwizuhunnâ barrun wa fâjirun, min syarri mâ yanzilu minas-samâ’i, wa min syarri ma ya‘ruju fîhâ, wa min syarri mâ dzara’a fil-ardhi, wamin syarri ma yakhruju minhâ, wa min syarri fitanil-laili wan-nahâri, wamin syarri thawâriqil-laili, wamin syarri kulli thârinin illâ thâriqan yathruqu bi khairin, yâ rahmân.

Artinya: Aku berlindung dengan dzat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampuainya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apa pun yang naik ke langit; dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi; dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam; dari keburukan petaka-petaka malam; dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan, wahai Zat yang maha penyayang.

2. Ayat Kursi (Surat Al-Baqarah ayat 255).

Ayat ini adalah salah satu doa perlindungan paling utama dalam Islam.

Rasulullah SAW bersabda :

"Paling utamanya Alquran adalah surah Al Baqarah. Dan, paling agungnya ayat di dalamnya adalah Ayat Kursi. Sesungguhnya, setan (syaiton) niscaya akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibaca surah Al Baqarah" (HR Ibnu Hajar).

اَللهُ لآَإِلهَ إِلاَّهُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَتَأْخُذُه سِنَةٌ وَلاَنَوْمٌ ط لَهُ مَافِى السَّموَاتِ وَمَافِى اْلاَرْضِ قلى مَنْ ذَالَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَه اِلاَّبِاِذْنِه ط يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ ج وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِنْ عِلْمِه اِلاَّبِمَاشَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ وَاْلاَرْضَ ج وَلاَيَؤدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

“Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. Laa ta’khudzuhuu sinatuw wala naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Man dzal ladzii yasfa’u ‘indahuu illaa bi idznih. Ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum.Wala yuhituna bi syai-in min ‘ilmihi illa bi maa syaa-a. Wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa Wahuwal ‘aliyyul ‘azhiim.” (QS. Al-Baqarah: 255)